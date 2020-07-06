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Şampiyonluk oranları güncellendi!

'in 30. haftası - maçı haricinde tamamlandı. Zirve yarışında bulunan ve haftayı kayıpsız geçti. Matematiksel olarak şansları bulunan ve kan kaybetmeye devam etti. İşte güncellenen şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 12:03 ABONE OL
Şampiyonluk oranları güncellendi!

Süper Lig'de 30. hafta maçlarında alınan sonuçların ardından İddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi. Haftayı kayıpsız geçen Başakşehir'in oranı 1.40, Galatasaray 'ı yenen Trabzonspor 'un oranı ise 2.45 olarak açıklandı. Puan kayıplarına devam eden Sivasspor'un oranı 1000'e, Trabzonspor maçından puansız ayrılan Galatasaray'ın oranı ise 1500'e geriledi. Beşiktaş 'ın oranı da Galatasaray gibi 1500.

Süper Lig 30. hafta şampiyonluk oranları

1.40 Başakşehir

2.45 Trabzonspor

1000 Sivasspor

1500 Galatasaray

1500 Beşiktaş

Süper Lig 29. hafta şampiyonluk oranları ise şu şekildeydi;

1.50 Başakşehir

2.20 Trabzonspor

50.00 Galatasaray

60.00 Sivasspor

500.00 Beşiktaş

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Şampiyonluk oranları güncellendi!
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