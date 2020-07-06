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İşte 'ın Mensah için son teklifi!

, Demir ve için başkanlar düzeyinde pazarlık masasına oturuyor. Daha önce yaptığı öneri geri çevrilen siyah-beyazlılar, bugünkü görüşmeye yeni bir kozla gidecek. Yönetim, kadrolarında yer alan bazı futbolcuları da 'a önerecek.

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
İşte Beşiktaş'ın Mensah için son teklifi!

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları, Kayseri'ye giderek sarı-kırmızılı kulüple Emre Demir ve Bernard Mensah için transfer görüşmesinde bulunmuştu. Tarafların bugün oynanacak maç öncesi bu kez başkanlar düzeyinde konuyu görüşeceği öğrenildi. Emre'ye karşılık 1.5 milyon Euro ve sonraki satışından %50 pay, Mensah'a karşılık da 1.1 milyon Euro'luk maaşını ödeme teklifi kabul edilmeyen siyah-beyazlılar, Kayseri'nin önüne yeni bir teklifle çıkacak.

MEHMET ERAY DA GÜNDEME GELECEK
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile buluşmasında daha önce yapılan önerinin yanı sıra takasta değerlendirilecek isimleri de masaya getireceği ifade edildi. Toplantıda Mehmet Eray Özbek'in durumu da görüşülecek. Beşiktaş, geleceğe yönelik yapılanma kapsamında sarı-kırmızılıların genç oyuncusu Mehmet Eray'a talip olmuş ancak taraflar anlaşma zemini bulamamıştı.

Geleceğin yıldızı olarak gösterilen 16 yaşındaki Emre Demir, 13 maçta 1 golle oynadı. 25 yaşındaki Bernard Mensah, bu sezon sarıkırmızılı takıma 25 maçta 5 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.

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İşte Beşiktaş'ın Mensah için son teklifi!
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