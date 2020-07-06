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Sonuna kadar!

32’de Da Costa’ya tekme atan Feghouli oyun dışında kaldı, Aslan’ın dengesini altüst etti. 41’de penaltıda Sosa ağları buldu, 70’te Novak farkı açtı. Seri’nin 90+4’teki penaltı golüne Kuzeyin Kralı Sörloth yanıt verip galibiyeti perçinledi

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Trabzon ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkarırken G.Saray, Devler Ligi yarışında büyük yara aldı

SOSA'YA 'BENİ TAKİP ET' DEDİM
Bordo-mavililerin Çek oyuncusu Novak, golü öncesinde Sosa ile arasında geçen diyaloğu açıkladı. Deneyimli oyuncu, "İlk 15 dakika zor geçti, sonrasında oyunu yakaladık. Devre arasında maestromuz Sosa'ya 'beni takip et arkada olacağım, fırsat bulacağız' demiştim. O da beni buldu ve golü attık. Benim için önemli olan kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

SOSA REKORA KOŞUYOR
Bordomavililerin penaltı golünü ağlara gönderen Jose Sosa, Türkiye kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Arjantinli oyuncu Süper Lig'deki 7. golünü ağlara gönderirken, aynı başarıyı 2015-16'da Beşiktaş forması ile de yaşamış ve 7 gole ulaşmıştı.

SÖRLOTH KRALLIĞI BIRAKMADI
Galatasaray'a karşı attığı gol ile ligde gol sayısını 21'e çıkaran Sörloth gol krallığı yarışında zirveyi bırakmıyor. Ankaragücü karşısında 1 gol atan Alanyasporlu Cisse gol sayısını 20'ye çıkarırken, ikili arasında yarış devam ediyor. Öte yandan Sörloth sezonun ilk yarısında da Galatasaray ağlarına golünü atmıştı.

KAFASINI İYİ KULLANIYOR!
Süper Lig'de kafa golleri ile rakiplerini sollayan Trabzonspor dünü de boş geçmedi. Bordo-mavililer bu sezon düne kadar 14 kafa golü ile ligin zirvesinde yer alırken Novak'ın bulduğu kafa golü 15. sayı olarak kayıtlara geçti. Karadeniz ekibinin bir sezonda en fazla kafa golü attığı dönem 2014- 15 sezonunda (20) olmuştu.

DERBİ FATİHİ ÇIMŞİR
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, göreve geldiğinden bu yana 3 derbide de yenilgi yüzü görmedi. Çimşir G.Saray öncesinde F.Bahçe'yi 2-1 devirirken Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı. Toplam ise 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

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