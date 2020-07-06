Sonuna kadar!

Trabzon ligdeki yenilmezlik serisini 15 maça çıkarırken G.Saray, Devler Ligi yarışında büyük yara aldıBordomavililerin penaltı golünü ağlara gönderen Jose Sosa, Türkiye kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor. Arjantinli oyuncu Süper Lig'deki 7. golünü ağlara gönderirken, aynı başarıyı 2015-16'da Beşiktaş forması ile de yaşamış ve 7 gole ulaşmıştı.Galatasaray'a karşı attığı gol ile ligde gol sayısını 21'e çıkaran Sörloth gol krallığı yarışında zirveyi bırakmıyor. Ankaragücü karşısında 1 gol atan Alanyasporlu Cisse gol sayısını 20'ye çıkarırken, ikili arasında yarış devam ediyor. Öte yandan Sörloth sezonun ilk yarısında da Galatasaray ağlarına golünü atmıştı.Süper Lig'de kafa golleri ile rakiplerini sollayan Trabzonspor dünü de boş geçmedi. Bordo-mavililer bu sezon düne kadarile ligin zirvesinde yer alırken Novak'ın bulduğu kafa golü 15. sayı olarak kayıtlara geçti. Karadeniz ekibinin bir sezonda en fazla kafa golü attığı dönem 2014- 15 sezonundaolmuştu.Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, göreve geldiğinden bu yana 3 derbide de yenilgi yüzü görmedi. Çimşir G.Saray öncesinde F.Bahçe'yi 2-1 devirirken Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı. Toplam ise 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik aldı.