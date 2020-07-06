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Southampton- maçında lig rekoru kırıldı!

'de bir rekor kırıldı. Southampton ile arasında oynanan ve şifresiz yayımlanan mücadeleyi 5.7 milyon kişi izledi. Bu müsabaka lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 21:04 ABONE OL
Southampton-Manchester City maçında lig rekoru kırıldı!

İngiltere Premier Lig'de İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

BBC'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, Premier Lig maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

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Southampton-Manchester City maçında lig rekoru kırıldı!
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