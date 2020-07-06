Trabzon’da bayram

Takımlarının İstanbul'dan zaferle dönmesi Trabzon'da büyük coşkuyla karşılandı. Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte sokaklara dökülen bordo- mavililer meşalelerle birlikte 3 puanı kutladı. Şampiyonluk tezahüratları yapan taraftarlar, "İstanbul'un korkulu rüyası olduk. Büyük kutlamaya sadece 4 maçımız kaldı" dediler.Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, "Tüm maçları kazanmak için uğraşıyoruz, hedefimiz önce Galatasaray'ı geçmekti, şimdi önümüzde Antalyaspor maçı var. Keşke başkanımız da burada olsaydı, birlikte kutlasaydık galibiyeti" dedi. İyi futbol oynadıklarını kaydeden Alp, TFF'ye de sitemde bulundu. Bordo-mavili yönetici, "Çarşamba-pazar oynuyoruz, Başakşehir salı-pazartesi oynuyor. Program yapılırken daha hassas olunmalı. Hedefe giden 2 takım aynı anda, aynı saatlerde oynamalı" ifadelerini kullandı.