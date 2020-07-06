Yiğido fişi çekti!

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eçen hafta evinde düşme hattındaki Kayserispor'a boyun eğen Demir Grup Sivasspor, dün de deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak düşüşünü sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmak için gün sayan yıldızlarını sık sık eleştirdiği kırmızı-beyazlı ekipte en büyük sorun konsantrasyon eksikliğiydi.
62. dakikada Florent'in ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla Paşa'nın 10 kişi kalması da Yiğido'yu ateşlemedi. Kone'nin 79'da bulduğu gol de ofsayta takılınca Sivas, 1 puana razı geldi
ve kazanamama serisi 3 maça çıktı. Kasımpaşa ise yenilmezlik serisini 8 yaptı.