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fişi çekti!

Son yarım saati 10 kişi oynayan Kasımpaşa karşısında etkisiz kalan Demir Grup Sivasspor sahadan 1 puanla ayrıldı. Kazanamama serisini 3 maça çıkaran kırmızı-beyazlılar, zirve yarışından tamamen koptu

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Yiğido fişi çekti!
Geçen hafta evinde düşme hattındaki Kayserispor'a boyun eğen Demir Grup Sivasspor, dün de deplasmanda Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak düşüşünü sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımdan ayrılmak için gün sayan yıldızlarını sık sık eleştirdiği kırmızı-beyazlı ekipte en büyük sorun konsantrasyon eksikliğiydi. 62. dakikada Florent'in ikinci sarı kartla oyundan atılmasıyla Paşa'nın 10 kişi kalması da Yiğido'yu ateşlemedi. Kone'nin 79'da bulduğu gol de ofsayta takılınca Sivas, 1 puana razı geldi ve kazanamama serisi 3 maça çıktı. Kasımpaşa ise yenilmezlik serisini 8 yaptı.

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Yiğido fişi çekti!
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