17 kulüp: 11 Eylül Trabzonspor: 21 ya da 28 Ağustos

Süper Lig'de 2020-21 sezonunun ne zaman başlayacağına dair geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantıda bir uzlaşma sağlanamamıştı. Kulüpler Birliği'nin konuyla ilgili olarak TFF'ye 18 başkanın imzasıyla bir yazı verdiği öğrenildi. 17 kulüp ligin 11 Eylül'de başlamasını talep ederken, Trabzonspor, 21 ya da 28 Ağustos tarihlerini istedi.
TFF yönetim kurulu yarın yapacağı toplantıda
nihai kararını verecek. Bilindiği gibi Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına erken başlamak istemesi nedeniyle 28 Ağustos tarihine sıcak bakıyor.