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2 süper yıldız 'ye!

Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren , defans hattının yanı sıra kanat ve forvet hattına da takviye yapmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu doğrultuda adaylarını da belirledi. İşte gelecek sezon çubuklu formayı giymesi beklenen iki yıldız isim...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 08:53 Son Güncelleme: 7.7.2020 08:55 ABONE OL
2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

çalışmalarını sürdüren , eski Kasımpaşalı Trezeguet'yi radara aldı.

2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Başkan iki kanada da oyuncu aradıklarını ve 'i bilen isimlere öncelik verdiklerini açıklamıştı.

2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor.

2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

görüşmelerini yöneten kaptan 'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi.

2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

OPSİYONLU KİRALAMA

Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle 'ya olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı.

2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için ile 'in de devrede olduğu belirtiliyor.


2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Forvete ise gündemde. Fotomaç'ın haberine göre Al Duhail'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.

2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

'nun bu için de tanıdığı isimleri devreye sokacağı öğrenildi.

2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!
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2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!
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