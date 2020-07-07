2 süper yıldız Fenerbahçe'ye!

Bu kapsamda 25 yaşındaki oyuncunun da listeye dahil edildiği belirtiliyor.
Transfer görüşmelerini yöneten kaptan Emre Belözoğlu'nun yetenekli ismi arayıp, nabız yokladığı iddia edildi.
OPSİYONLU KİRALAMA
Geçen yaz 10 milyon euro bonservisle Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, 36 maçta 4 gol, 3 asiste imza attı.
Satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülen Mısırlı yıldız için Galatasaray ile Başakşehir'in de devrede olduğu belirtiliyor.
Forvete ise Mario Mandzukic gündemde. Fotomaç'ın haberine göre Al Duhail'den ayrılan 34 yaşındaki Hırvat golcünün şartları soruldu. Uyarsa teklif yapılacak.