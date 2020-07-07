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ile yenişemedi!

'de haftanın maçı ile arasında oynandı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 00:41 ABONE OL
Arsenal ile Leicester City yenişemedi!

Premier Lig'de haftanın maçı Arsenal ile Leicester City arasında oynandı. Mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

Arsenal'in golü Pierre-Emerick Aubameyang'dan gelirken, Eddie Nketiah ise 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Laicester City, Aubameyang'ın golüne 84. dakikada Vardy ile cevap verdi.

Bu mücadelenin ardından Arsenal puanını 50 yaparken, Leicester City ise 59 puana yükseldi ancak üçüncü sırayı Chelsea'ye kaptırdı.

Topçular, önümüzdeki hafta Londra derbisinde Tottenham'a konuk olacak, Leicester City ise Bournemouth deplasmanında sahaya çıkacak.

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Arsenal ile Leicester City yenişemedi!
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