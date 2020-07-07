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Avrupa’da da zirveye oynuyor

ile 2.17 puan ortalamasına ulaşan , Lazio'nun hocası Inzaghi sonrası Avrupa'nın en başarılı altı teknik direktörü oldu.

TANER KARAMAN
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Avrupa’da da zirveye oynuyor

Fırtına 15 maçlık yenilmezlik serisi ve deplasman karnesiyle de devleri geride bıraktı.

Galatasaray'ı deplasmanda 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını sonuna kadar sürdüreceğini gösteren Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, bu galibiyetle birlikte puan ortalamasını 2.17'ye çıkardı.

41 yaşındaki çalıştırıcı, ulaştığı bu ortalamayla Avrupa'nın en yüksek puan ortalamalı ikinci 45 yaş altı teknik direktörü durumuna geldi. Çimşir, sadece Lazio'nun başında olan 44 yaşındaki Simone Inzaghi'nin gerisinde kaldı. Inzaghi, İtalyan ekibi ile 2.24 puan ortalamasına ulaşırken, bu ikiliyi üçüncü sırada yer alan ve 2.00 puan ortalaması olan Marsilya'nın 44 yaşındaki hocası Villas-Boas takip etti.

EN UZUN ÜÇÜNCÜ YENİLMEZLİK SERİSİ
UZUN süredir mağlubiyet yaşamayan bordo-mavili takım iç sahada ve dış sahada toplamda 15 maçlık yenilmeme serisiyle tüm Avrupa'nın en uzun 3. serisine de imza attı. Önemli bir başarı yakalayan Çimşir'in öğrencileri, sadece Bulgaristan'dan Ludogorets (26 maç) ve Almanya'dan Bayern Münih'in (20 maç) gerisinde kaldı.

DIŞ SAHADA RAKİP TANIMIYOR
TRABZONSPOR'UN başarısı sadece deplasman karnesi incelendiğinde de farklı olmadı. Dış sahada 12 maçtır yenilmeyen Fırtına, bu alanda da üçüncü sırayı almayı başardı. Trabzonspor deplasmanda sadece 13 maçlık serileri bulunan Danimarka'nın Midtjylland ve yine Bulgaristan'dan Ludogorets'in arkasında kaldı.

186 GÜNDÜR KAYBETMİYOR
Trabzonspor, 2 Ocak'ta teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Çimşir yönetiminde 13 lig maçında 8 galibiyet, 5 beraberlik alarak 186 günlük sürede mağlup olmadı.

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Avrupa’da da zirveye oynuyor
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