Başakşehir - Denizlispor | CANLI

Süper Lig'in 31'inci haftasında lider Medipol Başakşehir, Yukatel Denizlispor'u ağırlıyor. Turuncu lacivertliler sezonun sonuna yaklaşırken en yakın takipçisi Trabzonspor'un 2 puan önünde yer alıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak maçın hakemi ise Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.





BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

DENİZLİSPOR: Tolgahan Acar, Mustafa, Oğuz, Zeki, Sackey, Murawski, Aissati, Recep, Berdich, Sacko, Rodallega



ALEKSIC VE VISCA TAKIMIN YARISINDAN FAZLASI

Şampiyonluk yarışında kritik haftalara girilirken Medipol Başakşehir'de kart cezalısı olan iki isim de kadroya geri döndü. Ligin 29'uncu haftasında oynanan Galatasaray maçında gördükleri kartlarla cezalı duruma düşen Edin Visca ve Danijel Aleksic formasına kavuştu. Özellikle Başakşehir'in attığı 57 golün 30'unda Aleksic ve Visca imzası var. Visca, 29 maçta 10 gol 12 asistlik katkı sağlarken, Aleksic ise 6 gol, 2 asistle takımına katkı sağladı.



BAŞAKŞEHİR EVİNDE KAZANIYOR

Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, iç sahada oynadığı 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 34 puan topladı. İç sahada Sivasspor ile birlikte en çok puan toplayan takım olan turuncu lacivertliler 35 gol atarken, kalesinde ise 13 gol gördü.



EPUREANU CEZALI, CRİVELLİ SINIRDA

Medipol Başakşehir'de Yukatel Denizlispor maçı öncesi tek eksik Alexandru Epureanu. Turuncu lacivertli takımda Enzo Crivelli ise sarı kart ceza sınırında. Crivelli, Denizlispor mücadelesinde sarı kart görmesi halinde bir hafta sonra oynanacak İttifak Holding Konyaspor maçında forma giyemeyecek.



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Medipol Başakşehir-Denizlispor maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanıyor.