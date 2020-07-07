Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaş ile görüştük

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren 3 büyüklerin gündemindeki Mensah için Beşiktaş bir adım öne geçti

Siyah-beyazlı kulübün, Ganalı yıldız için sarı-kırmızılı takımla görüştüğü açıklandı.

Siyah beyazlı yönetimin Kayseri ekibi ile ilişkilerinin iyi olması ve Mensah'ın da Beşiktaş'ta forma giymek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

Daha önce görüşen tarafların, ligin bitimiyle birlikte yeniden görüşeceği ve son durumun belli olacağı öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı katıldığı programda bu transfer için açıklamalarda bulunurken, "Mensah için resmi olarak sadece Beşiktaş ile görüştük" dedi. (TRTSPOR)