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: Mensah için ile görüştük

ekiplerinden 'da forma giyen Ganalı Mensah için 3 büyüklerin de devrede olduğu ifade ediliyor. Deneyimli yıldızın transferine dair konuşan sarı-kırmızılı ekibin başkanı , "Mensah için resmi olarak sadece ile görüştük" ifadelerini kullandı..

Giriş Tarihi: 7.7.2020 15:32 Son Güncelleme: 7.7.2020 15:46 ABONE OL
Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaş ile görüştük

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren 3 büyüklerin gündemindeki Mensah için Beşiktaş bir adım öne geçti

Siyah-beyazlı kulübün, Ganalı yıldız için sarı-kırmızılı takımla görüştüğü açıklandı.

Siyah beyazlı yönetimin Kayseri ekibi ile ilişkilerinin iyi olması ve Mensah'ın da Beşiktaş'ta forma giymek istemesi bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

Daha önce görüşen tarafların, ligin bitimiyle birlikte yeniden görüşeceği ve son durumun belli olacağı öğrenildi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı katıldığı programda bu transfer için açıklamalarda bulunurken, "Mensah için resmi olarak sadece Beşiktaş ile görüştük" dedi. (TRTSPOR)

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Berna Gözbaşı: Mensah için Beşiktaş ile görüştük
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