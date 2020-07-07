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'in 31. haftasında deplasmanda 'ne konuk oluyor. Kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertli takımla, orta sıralarda bulunan Başkent ekibi arasındaki mücadeleyi yönetiyor. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 49, Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:06 Son Güncelleme: 7.7.2020 18:31 ABONE OL
CANLI | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Süper Lig'de 31. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçıyla açıldı.

Ligde oynadığı son maçta Göztepe'yi 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanında da kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar ise sahadan 3 puanla ayrılarak alt sıralarla arasındaki puan farkını açmanın planlarını yapıyor.

Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 32 puanla 12. durumda.

Müsabakada Alper Ulusoy düdük çalıyor ve karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN...

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe lig tarihinde 91 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.

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