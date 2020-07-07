CANLI | Gençlerbirliği - Fenerbahçe

Süper Lig'de 31. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçıyla açıldı.
Ligde oynadığı son maçta Göztepe'yi 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanında da kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar ise sahadan 3 puanla ayrılarak alt sıralarla arasındaki puan farkını açmanın planlarını yapıyor.
Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 32 puanla 12. durumda.
Müsabakada Alper Ulusoy düdük çalıyor ve karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER BELLİ OLDU...
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Zargo Toure, Halil İbrahim, Fabricio, Berat Özdemir, Soner, Sefa, Candeias, Stancu.
Fenerbahçe: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.
FENERBAHÇE ÜSTÜN...
Gençlerbirliği ile Fenerbahçe lig tarihinde 91 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı.
Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.