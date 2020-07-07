Chelsea deplasmanda Crystal Palace'ı devirdi!

Premier Lig'in 34. haftasında Chelsea, Crystal Palace deplasmanına konuk oldu. Maviler, zorlu deplasmandan 3-2'lik skorla galip ayrıldı. Londra ekibine galibiyeti getiren golleri Giroud, Pulisic ve Abraham kaydetti. Bu sonuçla, Chelsea puanını 60'a çıkardı ve maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Ev sahibi takım ise 42 puanda kaldı.

Sahasında Chelsea'ye kaybeden Crystal Palace'ın golleri ise Zaha ve Benteke'den geldi. Palace, önümüzdeki hafta Aston Villa deplasmanına konuk olacak, Chelsea ise Sheffield United'a konuk olacak.

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