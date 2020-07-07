Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Fatih Terim, Trabzon mağlubiyetinden sonra kendisine bana göre çanak bir soru yönelttirdi. Soru da hazır, cevap da hazırdı. Soru şuydu: "Galatasaray'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size göre başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir?"
Terim de, "Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim" karşılığını verdi. Bu al gülüm ver gülümün sonrası şu: Önümüzdeki yıl eğer Fatih Terim, Galatasaray Teknik Direktörü olarak devam ederse; Ali Koç da Fenerbahçe'de başkan olarak devam ederse, ki devam edecek. Hangisi başarısız olursa veya ikisi de başarısız olursa sonları olacaktır.
Bu danışıklı dövüşten sonra ben Fatih'in Galatasaray'da teknik direktörlük yapacağını tahmin etmiyorum. Neden?
Galatasaray belki de ne kupa 1'e ne 2'ye gidecek. Para olarak da Galatasaray'ın durumu ortada. Maddi olarak Galatasaray'ı daha kötü günler bekleyecek.
Düşünün geçen yıl Şampiyonlar Ligi parası gelmesine rağmen Diagne ile Falcao'ya verilen parayı düşünün ve karşılığı 'SIFIR'.
Peki Fatih Terim'in kafasında ne var? Falcı değilim ama Terim'in kafasında Galatasaray Başkanlığı olduğunu tahmin ediyorum. Bir grup "Abdurrahim Albayrak" diyor, diğerleri Faruk Süren'in damadı "Burak Elmas" diyor.
Diyorlar da bu diyenlerin hepsi şunu da diyor: "Başkanımız hasta. Şu anda böyle bir şeyin konuşulması yanlış. Ancak başkanımız bırakırsa biz böyle şeyleri düşünebiliriz." Vay anasını sayın seyirciler...
Galatasaray camiasındaki papazlar, hırsız olmayan başkanları tenkit ederek sonunda hasta yaptılar. Hayrettir şimdi de timsah gözyaşları döküyorlar.
Şimdi gelelim esas kısma Fatih Terim başkanlığa oynayacak ama kararsız. Bence olsun mu? Olsun. Çünkü Türkiye'de benim hatırladığım Faruk Özak, Atay Aktuğ ve Özkan Sümer olmak üzere futbolculuktan gelen 3 tane başkan var. Üçü de Trabzonspor'da başkanlık yaptı.
İnşallah Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın başına da futboldan isimler gelir, mantıklı işler yaparlar. Bunlar benim naçizane görüşüm. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.
Çünkü Galatasaray'da rüzgarlar çok değişik yerlerden eser. Papazlar çoktur. Bazen de insanları arkadan havuza iterler, sonra da "Vah vah" derler. O da başka bir konu. Bir fıkra var bildiğim ama basın ahlak yasasına uymadığı için yazamıyorum.