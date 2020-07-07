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istifa edecek! Nedenini açıkladı

'da son alınan mağlubiyeti taşları adeta yerinden oynattı. Birçok futbolcusuyla yolları ayırmayı planlayan , 'inananlar' ile yola devam edileceğini duyurmuştu. Usta yorumcu ise flaş bir şekilde Fatih Terim'in istifa edeceğini duyurdu. Nedeni ise oldukça şaşırtıcı. İşte Erman Toroğlu'nun o sözleri...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 09:16 Son Güncelleme: 7.7.2020 09:36 ABONE OL
Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

, Trabzon mağlubiyetinden sonra kendisine bana göre çanak bir soru yönelttirdi. Soru da hazır, cevap da hazırdı. Soru şuydu: "'ın bu sezon başarısız olduğunu düşünüyor musunuz? Size göre başarısızlık varsa bunun en önemli iki sebebi sizce nelerdir?"


Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Terim de, "Sebep A benim. Sebep B " karşılığını verdi. Bu al gülüm ver gülümün sonrası şu: Önümüzdeki yıl eğer Fatih Terim, olarak devam ederse; da 'de başkan olarak devam ederse, ki devam edecek. Hangisi başarısız olursa veya ikisi de başarısız olursa sonları olacaktır.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Bu danışıklı dövüşten sonra ben Fatih'in 'da teknik direktörlük yapacağını tahmin etmiyorum. Neden?

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

belki de ne kupa 1'e ne 2'ye gidecek. Para olarak da Galatasaray'ın durumu ortada. Maddi olarak Galatasaray'ı daha kötü günler bekleyecek.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Düşünün geçen yıl Şampiyonlar Ligi parası gelmesine rağmen Diagne ile Falcao'ya verilen parayı düşünün ve karşılığı 'SIFIR'.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Peki 'in kafasında ne var? Falcı değilim ama Terim'in kafasında Başkanlığı olduğunu tahmin ediyorum. Bir grup "Abdurrahim Albayrak" diyor, diğerleri Faruk Süren'in damadı "Burak Elmas" diyor.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Diyorlar da bu diyenlerin hepsi şunu da diyor: "Başkanımız hasta. Şu anda böyle bir şeyin konuşulması yanlış. Ancak başkanımız bırakırsa biz böyle şeyleri düşünebiliriz." Vay anasını sayın seyirciler...

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

camiasındaki papazlar, hırsız olmayan başkanları tenkit ederek sonunda hasta yaptılar. Hayrettir şimdi de timsah gözyaşları döküyorlar.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Şimdi gelelim esas kısma başkanlığa oynayacak ama kararsız. Bence olsun mu? Olsun. Çünkü 'de benim hatırladığım , ve Özkan Sümer olmak üzere futbolculuktan gelen 3 tane başkan var. Üçü de 'da başkanlık yaptı.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

İnşallah , ve 'ın başına da futboldan isimler gelir, mantıklı işler yaparlar. Bunlar benim naçizane görüşüm. Bekleyeceğiz ve göreceğiz.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Çünkü 'da rüzgarlar çok değişik yerlerden eser. Papazlar çoktur. Bazen de insanları arkadan havuza iterler, sonra da "Vah vah" derler. O da başka bir konu. Bir fıkra var bildiğim ama basın ahlak yasasına uymadığı için yazamıyorum.

Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı
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Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı
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