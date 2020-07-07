Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı

Terim de, "Sebep A benim. Sebep B Fatih Terim" karşılığını verdi. Bu al gülüm ver gülümün sonrası şu: Önümüzdeki yıl eğer Fatih Terim, Galatasaray Teknik Direktörü olarak devam ederse; Ali Koç da Fenerbahçe'de başkan olarak devam ederse, ki devam edecek. Hangisi başarısız olursa veya ikisi de başarısız olursa sonları olacaktır.