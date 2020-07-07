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Fenerbahçeli oyundan alınınca çılgına döndü

'in 31. haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı. Mücadeleye damga vuran anlardan birinde ise vardı. Deneyimli futbolcu oyundan alınmasına sinirlendi ve yedek kulübesini yumrukladı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 21:39 Son Güncelleme: 7.7.2020 21:40 ABONE OL
Fenerbahçeli Deniz Türüç oyundan alınınca çılgına döndü

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Karşılaşmanın 70. dakikasında Fenerbahçeli futbolcu Deniz Türüç'ün yerine Garry Rodrigues oyuna dahil oldu. Milli futbolcu bu karara çok sinirlendi. Karapınar'ın kararına tepki gösteren Türüç, yedek kulübesine sert bir şekilde vurdu ve itirazlarını sürdürdü.

İşte o anlar:



(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

Deniz Türüç, daha önce Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe - Trabzonspor maçının 61. dakikasında oyundan çıkarılırken sert bir şekilde itiraz etmişti.

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Fenerbahçeli Deniz Türüç oyundan alınınca çılgına döndü
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