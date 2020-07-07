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'nin maçı 11'i belli oldu

'in 31. haftasında deplasmanda 'ne konuk olacak. Kazanarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapan sarı-lacivertli takımla, orta sıralarda bulunan Başkent ekibi arasındaki mücadeleyi yönetecek. Karşılaşma öncesinde Fenerbahçe'nin 49, Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor. Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 17:06 Son Güncelleme: 7.7.2020 17:08 ABONE OL
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu

Süper Lig'de 31. hafta Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçıyla açılacak.

Ligde oynadığı son maçta Göztepe'yi 2-1 yenen sarı-lacivertliler, Ankara deplasmanında da kazanarak Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Kırmızı-siyahlılar ise sahadan 3 puanla ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmanın planlarını yapıyor.

Tahir Karapınar yönetimindeki Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken, Hamza Hamzaoğlu'nun öğrencileri ise 32 puanla 12. durumda.

Saat 18.30'da başlayacak olan müsabakada Alper Ulusoy düdük çalacak ve karşılaşma beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi.

FENERBAHÇE ÜSTÜN...

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe lig tarihinde 91 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli ekip, başkent ekibiyle oynadığı geride kalan 91 maçta 46 galibiyet alırken, 30 maç berabere sonuçlandı.

Gençlerbirliği ise 15 mücadeleden galip ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile Ankara'da çıktığı 45 maçtaysa 15 galibiyet alırken, 18 maçta eşitlik bozulmadı. 12 karşılaşmayı ise kırmızı siyahlılar kazandı.

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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçı 11'i belli oldu
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