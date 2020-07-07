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'46 yıl' paylaşımı!

, 1974 yılında Galatasaray'a imza attığı günün yıl dönümü için hesabından paylaşımda bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 8.7.2020 01:14 ABONE OL
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim '46 yıl' paylaşımı!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı" dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara ilk transfer olduğu günle ilgili paylaşımda bulundu. Terim, futbolculuk döneminde soyunma odasındaki 'Fatih' yazan askılığın fotoğrafını paylaştı ve '46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı' notunu ekledi.

Fatih Terim, 8 Temmuz 1974'te Galatasaray'a imza atmıştı.



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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim '46 yıl' paylaşımı!
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