Galatasaray'dan son dakika transfer haberi: Arda Turan kaptan olarak geri dönüyor! Feghouli ve Belhanda gidiyor mu?

İSKELET GENÇLERDEN OLUŞACAK

Cimbom, transfer planlamasını maliyeti ve yaşı uygun isimler üzerine kuruyor. Bu sezon generalin çok, askerin az olduğu takım ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Fatih Terim hem yetenekli hem de savaşçı oyuncular istiyor. Bunun için de Aslan birkaç özel isim hariç transferde daha çok genç futbolculara yönelecek. Böylece hem sahada daha hırslı bir Galatasaray olacak hem de gelecek yılların iskeleti hazırlanacak. Fatih Terim bu dönemde altyapıdan yeni yetenekleri de çıkartacak. Kulüp bu şekilde mali yönden de düzlüğe çıkacak.