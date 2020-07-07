Galatasaray'dan son dakika transfer haberi: Arda Turan kaptan olarak geri dönüyor! Feghouli ve Belhanda gidiyor mu?

Sezon başında Diagne yerine Falcao, Fernando yerine N'zonzi, Onyekuru yerine Babel gibi isimleri transfer eden Galatasaray'da transferde başarı sağlanamadı. Nzonzi, Diagne, Babel elden çıkarıldı. Lemine ve Seri nispeten daha fayda sağlasa da Lemina'nın sık sık sakatlanması teknik heyeti zora soktu. Devre arasında Onyekuru ve Sarachhi takıma katıldı ama Monaco, yıldız oyuncuyu geri çağırınca Cimbom yeniden eksik kaldı. Fatih Terim, transferde bu kez gençlere yönelecek, alt yapıdaki bazı isimlerin A takıma katılmaları bekleniyor. Galatasaray'da bir son dakika gelişmesi de Arda Turan'dan geldi...
İŞTE GİDECEKLER LİSTESİ! BELHANDA, FEGHOULİ, FALCAO, JİMMY, JESSE...
Galatasaray ilk planda pahalı takımının maliyetini düşürmeye çalışacak. Bunun için de ne yapacakları belirsiz Feghouli, Belhanda satılmaya çalışılacak. 7 milyon euro almasına rağmen sık sakatlanan Falcao da elden çıkarılacak. Faydasız olduğu için gönderilen Babel'in de en azından yine kiralık olarak takımdan ayrılması isteniyor. Galatasaray için yetersiz görülen Ahmet Çalık, Şener, Linnes, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz, Sekidika da gidebilir.
İSKELET GENÇLERDEN OLUŞACAK
Cimbom, transfer planlamasını maliyeti ve yaşı uygun isimler üzerine kuruyor. Bu sezon generalin çok, askerin az olduğu takım ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Fatih Terim hem yetenekli hem de savaşçı oyuncular istiyor. Bunun için de Aslan birkaç özel isim hariç transferde daha çok genç futbolculara yönelecek. Böylece hem sahada daha hırslı bir Galatasaray olacak hem de gelecek yılların iskeleti hazırlanacak. Fatih Terim bu dönemde altyapıdan yeni yetenekleri de çıkartacak. Kulüp bu şekilde mali yönden de düzlüğe çıkacak.
ARDA TURAN KAPTAN OLARAK GERİ DÖNÜYOR!
Galatasaray transferde gençlere yönelecek ancak bu sezon Muslera'nın yokluğunda saha içi lideri eksikliği görüldü. Bu sebeple kulübü bilen, sahiplenen tecrübeli bir isim mutlaka kadroya katılacak. Bu isim de Arda Turan olacak. 33 yaşındaki futbolcuya Muslera ile birlikte kaptanlık verilecek. Arda'nın sonrasında ise Fatih Terim'in yardımcısı olacağı belirtiliyor.
BRUMA GERİ DÖNÜYOR!
Öte yandan A Bola gazetesinde çıkan habere göre Galatasaray eski oyuncusu Bruma'yı bir sene kiralamaya çok yakın. Galatasaray'dan Leipzig'e 12 milyon €'ya transfer olan Bruma daha sonra Hollanda ekiplerinden PSV'ye kiralanmıştı. Onyekuru'nun yerine Bruma'yı düşünen Fatih Terim, genç oyuncunun Galatasaray'a ilk transferinde de büyük rol oynamıştı.