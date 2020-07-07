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Hata yapa yapa öğrenecekler

, genç yıldızlarının hataları için ‘Gayet doğal’ dedi. Başkan’la arasında sorun olduğu iddialarını da yalanladı

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Hata yapa yapa öğrenecekler
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası şöyle konuştu: "Genç oyuncularımızın hataları var ama böyle böyle öğrenecekler. Hata yapa yapa futbolcu olmayı öğrenecekler. Gayet doğal. 3-4 net pozisyonumuz var, oyunu ilk yarıda bitirebilirdik ama olmadı. Tam maça ortak olduk derken 2.'yi yedik, çıkarmak kolay olmadı. Bazı oyuncularımızdan beklediğimiz performansları alamadık. Almak istediğimiz bölgeler, oyuncular var. Başkan'la beraber iyi bir planlama yaparız diye düşünüyorum. Başkan'la aramızda problem yok. Aynı şeyi düşünüyoruz ama ifade ediş şeklimiz biraz farklı. O kendi diliyle, ben kendi dilimle ifade ediyorum. Yeni bir yapılanma olması gerekecek, öyle görünüyor."

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