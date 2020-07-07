İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

Süper Lig'in 31. haftasında Medipol Başakşehir evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Turuncu lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde yer aldı.
90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan İrfan Can Kahveci'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum.
Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.
Sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını açıklayan İrfan Can Kahveci, "Kendi performansımdan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum.
En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" dedi.