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'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

'in 31'inci haftasında sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Karşılaşmanın ardından turuncu - lacivertlilerin yıldız futbolcusu geleceği ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 7.7.2020 23:43 Son Güncelleme: 7.7.2020 23:45 ABONE OL
İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

'in 31. haftasında evinde ağırladığı Yukatel Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

Turuncu lacivertli ekip, bu sonuçla puanını 66'ya yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakibi Trabzonspor'un 5 puan önünde yer aldı.

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

Başakşehir'in bir parçası olmaktan dolayı gururlu olduğunun altını çizen İrfan, Bu takımın bir parçası olabilmekten gururluyum.

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

Bu sezon geçen sezondan daha farklı olarak eşik maçlarında iyi performans sergiliyoruz ve tecrübemizle kazanıyor.

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

Sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağını açıklayan , "Kendi performansımdan memnunum ancak daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum.

İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!

En büyük hedefim Başakşehir ile bu sezon şampiyon olabilmek ve sezon sonunda da Avrupa'ya transfer olabilmek" dedi.

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İrfan Can Kahveci'den Fenerbahçelileri yıkan sözler!
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