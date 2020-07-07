Liderin konuğu Denizli

M.Başakşehir, 31. haftada bugün sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, olay hakem hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turunculacivertlilerde sarı kart cezalısı Epureanu dışında eksik yok.Abdulkadir Bitigen bu sezon 5. kez Başakşehir maçında görev alacak. İstanbul ekibi bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ,Dört Büyükler ise Bitigen'in yönettiği karşılaşmalarda 25 puan kaybetti.