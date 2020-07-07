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Liderin konuğu Denizli

Giriş Tarihi: 7.7.2020 ABONE OL
Liderin konuğu Denizli
Lider M.Başakşehir, 31. haftada bugün sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı, olay hakem hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Ligde son 11 maçını kaybetmeyen, söz konusu müsabakalarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik alan Medipol Başakşehir, 63 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor. Turunculacivertlilerde sarı kart cezalısı Epureanu dışında eksik yok. Crivelli ise kart cezası sınırında

GÖZLER BİTİGEN'DE OLACAK!
Abdulkadir Bitigen bu sezon 5. kez Başakşehir maçında görev alacak. İstanbul ekibi bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ,Dört Büyükler ise Bitigen'in yönettiği karşılaşmalarda 25 puan kaybetti.

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Liderin konuğu Denizli
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