Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Martin Terrier'i 12 milyon euro karşılığında Rennes'de

'i 12 milyon euro karşılığında 'de

'da yeni sezonun çalışmalarını sürdüren kulüpler yoğun mesai harcıyor. Ligue 1 ekibi , 'dan 'i 12 milyon euro ödeyerek kadrosuna kattı.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 13:57 ABONE OL
Martin Terrier'i 12 milyon euro karşılığında Rennes'de

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Rennes, Olympique Lyon'da forma giyen Martin Terrier ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kulüplerden yapılan açıklamaya göre, Rennes, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Olympique Lyon'a 12 milyon euro ödeyecek.

Sözleşmedeki bazı özel maddelerin gerçekleşmesi halinde Olympique Lyon, 3 milyon euro daha kazanacak ve oyuncunun başka bir takıma muhtemel transferinden yüzde 15 bonservis bedeli alacak.

Sağlık kontrolünden geçirilen Fransız kanat oyuncusu, Rennes ile 5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Fransa Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyen Martin Terrier, Olympique Lyon formasıyla 77 karşılaşmada 17 kez ağları havalandırdı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 2+1 yıllık imza
Son dakika haberler: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 6 Temmuz Survivor eleme adayı kim oldu? Dokunulmazlığı kazanan...
BİM 10 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Haftanın BİM kataloğunda Drone, akıllı bileklik ve diğer ürünlerde ŞOK fiyatlar…
Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan "Ozan Güven'in başı büyük dertte"...
Temmuz zammı açıklandı! En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu?
Son Dakika: Emekli maaşı 2020 zam oranı belli oldu! Enflasyon verileriyle 2020 SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı açıklandı, oranı kaç oldu?
Fatih Terim istifa edecek! Nedenini açıkladı
A101 9 Temmuz kataloğu ile haftanın fırsatları raflarda yerini almak üzere! A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta dev indirimler
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Martin Terrier'i 12 milyon euro karşılığında Rennes'de
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA