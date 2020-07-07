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Son dakika... Falcao Alanya maçı kafilesinde yok

Son dakika... 'in 31. haftasında deplasmanda 'la karşı karşıya gelecek 'ın kamp kadrosu belli oldu. Kolombiyalı yıldız Falcao, kafilede yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Lemina da İstanbul'da kaldı.

Giriş Tarihi: 7.7.2020 14:42 Son Güncelleme: 7.7.2020 15:04 ABONE OL
Son dakika... Falcao Alanya maçı kafilesinde yok

Galatasaray, Süper Lig'in 31'inci haftasında yarın (8 Temmuz) saat 21.00'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki sabah saatlerinde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde dar alanda pas çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçı için bugün saat 16.00'da özel bir uçuşla Alanya'ya hareket ederek karşılaşma öncesi kampa girecek.

Galatasaray'ın zorlu Alanyaspor mücadelesi öncesinde kamp kadrosu belli oldu. Sakatlıkları bulunan Falcao ile Lemina, kafilede yer almadı.

Galatasaray'ın Alanyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: "Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Micheal Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban."

Falcao rekora gidiyor!

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Son dakika... Falcao Alanya maçı kafilesinde yok
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