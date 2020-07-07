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32. haftanın programında değişiklik yaptı

'in 32. haftasında oynanacak maçlarda değişiklik yapıldı. 'den yapılan açıklama şöyle: "Fikstür gereği Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir maçı Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da Pazartesi gününe alındı"

Giriş Tarihi: 7.7.2020 14:27 Son Güncelleme: 7.7.2020 14:41 ABONE OL
TFF 32. haftanın programında değişiklik yaptı

Cemil Usta Sezonu 32'nci hafta müsabaka programında değişiklik yapıldı.

Buna göre; fikstür gereği 11 Temmuz Cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçı 12 Temmuz Pazar gününe, 12 Temmuz Pazar günü oynanacak olan Yukatel Denizlispor-Trabzonspor müsabakası da 13 Temmuz Pazartesi gününe alındı. İki müsabaka da saat 21.00'de başlayacak.

Süper Lig'in 32'nci haftasında pazartesi günü oynanacak maçların programı şöyle:

18:30 Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

18:30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep Futbol Kulübü

21:00 Yukatel Denizlispor - Trabzonspor

21:00 İttifak Holding Konyaspor - Medipol Başakşehir

21:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Beşiktaş

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TFF 32. haftanın programında değişiklik yaptı
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