2 ileri 1 geri!

Maç fazlasıyla G.Saray'ı yakalama şansını kaçıran sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı averajla geçti
Avrupa hesapları yapan Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında bir puanı 40 yaşındaki Emre Belözoğlu ile kurtardı
'AVRUPA'YA GİDECEĞİZ'
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:
"Çok pozisyon verdik,
bireysel hatalar yaptık. 2. yarı yediğimiz golden
sonra uykudan uyandık
. Eşitliği yakaladık, son 15
dakika her şeyi yapmamıza rağmen galibiyet golünü
atamadık. Son 3 maçta 9 puan alarak Avrupa kupalarındaki yerimizi garantilemek istiyoruz."
İKİ EL POZİSYONUNA PENALTI ITIRAZI
FENERBAHÇE'DE
Rodrigues son dakikada çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. 1-Polomat, Rodrigues'in vuruşunda ayaklarına kapandı. 2-Buna rağmen vuruşu yaptı, bu kez de G.Birliği'nden Flavio eliyle kesti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu hareketlerin penaltı olduğunu belirtip, sosyal medyadan isyan etti. "Penaltı verilmesi için daha ne olması gerek"
diyerek TFF'ye tepki gösterildi.
ALTAY'DAN KIL PAYI KURTARIŞ
Savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun vuruşunu kaleci Altay çeldi. Seken topa Stancu bir kez daha dokundu. Yavaş yavaş kaleye doğru giden topu Altay, yere yatıp parmaklarının ucuyla dışarı gönderdi. İlk yarının en kritik anı bu oldu.
JAILSON ÇILDIRTTI
Kırmızı kart cezalısı Serdar Aziz
'in yokluğunda, Jailson 4 maç aradan sonra
yeniden defansta görev aldı. Brezilyalı oyuncu, ilk 9 dakikada iki kritik hataya imza attı. Önce Soner ardından da Stancu Altay ile karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Tahir Karapınar, 20. dakikada Ozan'ı defansa, Jailson'u orta sahaya alarak yaşanan sıkıntıyı çözmeye çalıştı. İkinci yarı Emre, Brezilyalı'nın yerine oyuna girdi.