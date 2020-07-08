2 ileri 1 geri!

Maç fazlasıyla G.Saray'ı yakalama şansını kaçıran sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ı averajla geçtiAvrupa hesapları yapan Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında bir puanı 40 yaşındaki Emre Belözoğlu ile kurtardı"Çok pozisyon verdik,bireysel hatalar yaptık. 2. yarı yediğimiz goldensonra. Eşitliği yakaladık, son 15dakika her şeyi yapmamıza rağmen galibiyet golünüatamadık. SRodrigues son dakikada çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. 1-Polomat, Rodrigues'in vuruşunda ayaklarına kapandı. 2-Buna rağmen vuruşu yaptı, bu kez de G.Birliği'nden Flavio eliyle kesti. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu hareketlerin penaltı olduğunu belirtip, sosyal medyadan isyan etti.diyerek TFF'ye tepki gösterildi.Savunmanın arkasına sarkan Stancu'nun vuruşunu kaleci Altay çeldi. Seken topa Stancu bir kez daha dokundu. Yavaş yavaş kaleye doğru giden topu Altay, yere yatıp parmaklarının ucuyla dışarı gönderdi. İlk yarının en kritik anı bu oldu.Kırmızı kart cezalısı'in yokluğunda, Jailsonyeniden defansta görev aldı. Brezilyalı oyuncu, ilk 9 dakikada iki kritik hataya imza attı. Önce Soner ardından da Stancu Altay ile karşı karşıya kaldı. Teknik direktör Tahir Karapınar, 20. dakikada Ozan'ı defansa, Jailson'u orta sahaya alarak yaşanan sıkıntıyı çözmeye çalıştı. İkinci yarı Emre, Brezilyalı'nın yerine oyuna girdi.