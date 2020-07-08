Alanyaspor - Galatasaray | 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak zorlu karşılaşmda Mete Kalkavan düdük çalacak.

İLK 11'LER

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Coulker, Tzevellas, N'Sakala, Ceyhun, Salih, Efecan, Fernandes, Bakasetas, Cisse. (Muhtemel)

Galatasaray: Okan, Linnes, Marcao, Donk, Mariano, Seri, Ömer, Taylan, Emre, Belhanda, Adem

ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alanyaspor - Galatasaray maçı bu akşam saat 21:00'da Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

CİMBOM 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig'de son oynadığı 6 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. En son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor ve Trabzonspor'a yenildi.

FEGHOULI İLE SARACCHI CEZALI

Galatasaray'da iki futbolcunun cezası bulunuyor. Trabzonspor maçında direkt kırmızı kart gören Sofiane Feghouli ile sarı kart gören Marcelo Saracchi cezalı duruma düştü. İki futbolcu da Alanyaspor deplasmanında takımını yalnız bırakacak.