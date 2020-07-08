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alanyasporlu N'Sakala'dan sözleri! ...

'in 31. haftasında sahasında 'ı 4-1'lik skorla geçti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Alanyaspor'un sol beki N'Sakala, söylentileri hakkında konuştu.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 23:30 ABONE OL
alanyasporlu N'Sakala'dan transfer sözleri! Beşiktaş...

Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray'ı 4-1'lik skorla geçti. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Alanyaspor'un sol beki N'Sakala, transfer söylentileri hakkında konuştu.

Adı Beşiktaş ile anılan Kongolu futbolcu, maç sonrasında transfer söylentileri hakkında konuştu. N'Sakala, "Şu anda Alanyaspor'a odaklandım. Ligde farklı pozisyona girdik. Kupada finaldeyiz. Bunlara odaklandım." açıklamalarında bulunurken, "Süper Lig'den teklif aldın mı?" sorusuna ise "Açıklamam doğru olmaz" cevabını verdi.

N'Sakala, Alanyaspor kadrosuna 2017 yılında Belçika ekibi Anderlecht'ten dahil oldu. Akdeniz ekibi, başarılı sol bek için bonservis bedeli ödemedi. Alanyaspor'da 124 maça çıkan yıldız isim 10 asistlik performans gösterdi.

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alanyasporlu N'Sakala'dan transfer sözleri! Beşiktaş...
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