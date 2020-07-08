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1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU

İspanya 'nın 35'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren sahasında ligin son sırasında yer alan Espanyol'u konuk etti. Zorlu karşılaşma Katalan ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Bu sonuçla Barcelona puanını 76 yaptı, 24 puanı bulunan Espanyol'un da lig düşmesi kesinleşti.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 01:19 ABONE OL
Barcelona 1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Katalan derbisinde Barcelona ile Espanyol karşı karşıya geldi.

Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Barcelona 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve Espanyol'un da La Liga'dan düşmesi kesinleşti.

Katalan devine galibiyeti getiren golü Luis Suarez kaydetti.

SUAREZ TARİHE GEÇTİ

Luis Suarez gol sayısını 195'e yükselterek Barcelona tarihinin en golcü 3. oyuncusu oldu.

Bu sonuçla Barcelona 76 puana yükseldi ve maç fazlasıyla Real Madrid ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Espanyol ise 24 puanda kalarak bitime 3 hafta kala La Liga'ya veda etti.

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Barcelona 1-0 Espanyol | MAÇ SONUCU
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