Başakşehir zirveye yapıştı

Liginson düzlüğüne girilirken takımlar üzerinde baskı da sahaya iyice yansıyor. Başakşehir'in ilk 45 dakikadaki hali de bunun özetiydi. G.Saray maçında oyunu istediği gibi yönlendiren Okan Buruk, bu kez ilk bölümde bunu başaramadı. Bir kaos futbolu sahaya hakim olurken Denizli cephesi ise gücünün de bilinci ile Rodallega önderliğinde hızlı hücum aradı. Ara sonrasında ev sahibi de ne için yarıştığının bilinci ve hırsı ile sahadaydı.VAR uyarısı ile 'içerde' kararı çıkan el pozisyonu sonrası Visca takımını penaltıdan 2-0 öne geçirdi. Yarışta son 3 haftaya girilirken Başakşehir ipleri elinden bırakmadı.Bu sezon Başakşehir, evindeki serisi ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Turunculacivertliler, bu sezon evinde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet alırken 1 kez de G.Saray karşısında beraberlik yaşadı. İstanbul ekibi, evindeki tek yenilgisini 2-1 ile F.Bahçe karşısında almıştı."Alt sıradaki takımlara karşı oynamak oldukça zor. Bu sezon geçen sezona göre çok daha iyiyim. Goller de ortada. Bireysel değil takım halinde düşünmeliyiz.""Bu sene diğer yıllara göre eşik atlama maçlarını geçiyoruz. Sezon sonuna kadar savaşacağız. Kendimle ilgili daha çok beklentim var, yeterli bulmuyorum kendimi. Şampiyon olup Avrupa'ya transfer olmak istiyorum."Crivelli ve Visca dün gece birer gol atarken iki oyuncu da gol sayısını 11'e yükseltti.Oldukça gergin geçen maçta zaman zaman tartışmalar da yaşandı... Özellikle hakem Abdulkadir Bitigen'in kararlarını beğenmeyen Başakşehirli yöneticiler ile Denizlisporlu yöneticiler arasında bir gerilim oldu.Polis, taraflar arasında barikat kurdu ve karşılıklı sözlü atışmaların fiziki müdahaleye dönmesine engel oldu.51. dakikada Clichy'nin eline çarpan top için ne hakem Abdulkadir Bitigen ne de VAR'dan bir karar geldi. '' kararının çıktığı pozisyona maçın ardından Denizli cephesi isyan ederken, penaltıya sebebiyet veren Mustafa Yumlu,dedi.39'da Demba Ba'ya yapılan müdahalede Başakşehir penaltı bekledi.Başakşehir'in 2. golünde Mustafa Yumlu eli ile topu keserken hakem Abdulkadir Bitigenkararı verdi. VAR uyarısı ile karar penaltı olarak değişti. Bu olay büyük tartışma yarattı.90 dakikanın ardından Başakşehir'in hocası Okan Buruk takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi. Telaşa kapılmaları halinde hata yapacaklarını belirtip sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "Golü atacağımız belliydi. Takımın oyunundan, konsantrasyonundan memnunum. Şampiyonluğa inanıyor tüm ekibim. Son 3 maçta hata yapmak istemiyoruz. Futbolculuk kariyerimde G.Saray ile 7 şampiyonluk yaşadım. Bu yoldan çok geçtim. Demba Ba'nın ilk yarıdaki penaltısı verilmedi" yorumunu yaptı.