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Başakşehir zirveye yapıştı

, evinde Denizlispor’u devirip liderliğini sürdürdü. İlk yarıda duran İstanbul ekibi ikinci yarıda kendine geldi. Crivelli'nin kafa vuruşu ile öne geçen 'un talebeleri Visca'nın penaltı golü ile de tabelayı belirledi. Son 12 lig maçında yenilmeden 9 galibiyet alan başakşehir son 3 haftaya avantajlı girdi

SUAT UMURHAN
Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Başakşehir zirveye yapıştı
Ligin son düzlüğüne girilirken takımlar üzerinde baskı da sahaya iyice yansıyor. Başakşehir'in ilk 45 dakikadaki hali de bunun özetiydi. G.Saray maçında oyunu istediği gibi yönlendiren Okan Buruk, bu kez ilk bölümde bunu başaramadı. Bir kaos futbolu sahaya hakim olurken Denizli cephesi ise gücünün de bilinci ile Rodallega önderliğinde hızlı hücum aradı. Ara sonrasında ev sahibi de ne için yarıştığının bilinci ve hırsı ile sahadaydı. Bireysel (İrfan Can-Visca) yaratıcılık yerini sistemli hücuma çevirirken tehlike çanlarının çalmasından önce 65'te Crivelli kornerden kafa vuruşu ile tabelayı bozdu, VAR uyarısı ile 'içerde' kararı çıkan el pozisyonu sonrası Visca takımını penaltıdan 2-0 öne geçirdi. Yarışta son 3 haftaya girilirken Başakşehir ipleri elinden bırakmadı.

8 MAÇLIK SERİ ZİRVEDE TUTTU
Bu sezon Başakşehir, evindeki serisi ile şampiyonluk yarışını sürdürüyor. Turunculacivertliler, bu sezon evinde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet alırken 1 kez de G.Saray karşısında beraberlik yaşadı. İstanbul ekibi, evindeki tek yenilgisini 2-1 ile F.Bahçe karşısında almıştı.

'ŞAMPİYON OLUP AVRUPA'YA TRANSFER OLMAK İSTİYORUM'
CRİVELLİ: "Alt sıradaki takımlara karşı oynamak oldukça zor. Bu sezon geçen sezona göre çok daha iyiyim. Goller de ortada. Bireysel değil takım halinde düşünmeliyiz."
İRFAN CAN: "Bu sene diğer yıllara göre eşik atlama maçlarını geçiyoruz. Sezon sonuna kadar savaşacağız. Kendimle ilgili daha çok beklentim var, yeterli bulmuyorum kendimi. Şampiyon olup Avrupa'ya transfer olmak istiyorum."

11
Crivelli ve Visca dün gece birer gol atarken iki oyuncu da gol sayısını 11'e yükseltti.

PROTOKOLDE OLAY
Oldukça gergin geçen maçta zaman zaman tartışmalar da yaşandı... Özellikle hakem Abdulkadir Bitigen'in kararlarını beğenmeyen Başakşehirli yöneticiler ile Denizlisporlu yöneticiler arasında bir gerilim oldu. Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ da olaylara müdahale edince, gerilim tırmandı ve çok sayıda polis protokol tribününe geldi. Polis, taraflar arasında barikat kurdu ve karşılıklı sözlü atışmaların fiziki müdahaleye dönmesine engel oldu. Maçı izleyen Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in de Başakşehir cephesinin sözlü tacizine uğradığı öğrenildi.

İSYAN ETTİ: CLİCHY'NİN POZİSYONU DA AYNI
51. dakikada Clichy'nin eline çarpan top için ne hakem Abdulkadir Bitigen ne de VAR'dan bir karar geldi. 'Devam' kararının çıktığı pozisyona maçın ardından Denizli cephesi isyan ederken, penaltıya sebebiyet veren Mustafa Yumlu, "Benim pozisyonumdan ne farkı var? Top elime vurdu ama el kapalı, açık değil. Nereden gördü" dedi.

PENALTI BEKLEDİ
39'da Demba Ba'ya yapılan müdahalede Başakşehir penaltı bekledi.

DIŞARIDAN PENALTIYA DÖNDÜ!
Başakşehir'in 2. golünde Mustafa Yumlu eli ile topu keserken hakem Abdulkadir Bitigen 'dışarıda' kararı verdi. VAR uyarısı ile karar penaltı olarak değişti. Bu olay büyük tartışma yarattı.

BU YOLDAN ÇOK GEÇTIM
90 dakikanın ardından Başakşehir'in hocası Okan Buruk takımının oyunundan memnun olduğunu söyledi. Telaşa kapılmaları halinde hata yapacaklarını belirtip sakin kalmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "Golü atacağımız belliydi. Takımın oyunundan, konsantrasyonundan memnunum. Şampiyonluğa inanıyor tüm ekibim. Son 3 maçta hata yapmak istemiyoruz. Futbolculuk kariyerimde G.Saray ile 7 şampiyonluk yaşadım. Bu yoldan çok geçtim. Demba Ba'nın ilk yarıdaki penaltısı verilmedi" yorumunu yaptı.

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Başakşehir zirveye yapıştı
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