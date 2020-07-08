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Falcao kayıp forvete

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Falcao kayıp Adem Büyük forvete
Rize deplasmanında gördüğü kırmızı kart yüzünden 3 hafta takımını yalnız bırakan Adem Büyük cezasını tamamladı, bugün Alanya'da formasına kavuşacak. Falcao'nun kadroya alınmadığı haftada forvette görev yapacak olan Adem Büyük'ün dönüşü ile Emre Akbaba da gerçek yeri olan 10 numara pozisyonuna dönecek. Alanya deplasmanında cezalı Saracchi yerine sol bekte Linnes oynayacak.

G.SARAY ÜÇÜNCÜLÜK AŞKINA
Başakşehir'in Denizlispor'u yenmesinin ardından şampiyonluk şansı kalmayan Galatasaray, hedefini 3. sıra olarak belirledi. Sarı-kırmızılılar bugün 21.00'de Alanya deplasmanına konuk olacak.

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Falcao kayıp Adem Büyük forvete
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