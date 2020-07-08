Faturası ağır oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Kronik sakatlığı var" dediği Georges-Kevin N'Koudou, maliyet-fayda denkleminde Beşiktaş'ın kâbusu haline geldi. 25 yaşındaki futbolcu, hastalık ve sakatlıklardan dolayı 4 Avrupa, 1 Ziraat Türkiye Kupası, 5 de Süper Lig maçını kaçırdı.
4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay ile Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou, sezon başına 1.6 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma ile siyah-beyazlılara toplamda 11 milyon Euro'ya mal oldu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcuya ödediği bonservis bedelini kurtarabilmesi için 9 milyon Euro'ya satması gerekiyor.