Faturası ağır oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Kronik sakatlığı var" dediği Georges-Kevin N'Koudou, maliyet-fayda denkleminde Beşiktaş'ın kâbusu haline geldi. 25 yaşındaki futbolcu, hastalık ve sakatlıklardan dolayı4.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satışından yüzde 50 pay ile Tottenham'dan transfer edilen N'Koudou, sezon başına 1.6 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma ile siyah-beyazlılara toplamda 11 milyon Euro'ya mal oldu. Beşiktaş'ın yıldız futbolcuya ödediği bonservis bedelini kurtarabilmesi için 9 milyon Euro'ya satması gerekiyor.