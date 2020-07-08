Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe - Ankaragücü | CANLI

- Ankaragücü | CANLI

'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Mücadele öncesi Göztepe, 38 puanla sekizinci sırada deplasman ekibi Ankaragücü ise 25 puanla son sırada bulunuyor. Mücadeleyi, sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 20:49 ABONE OL
Göztepe - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren MKE Ankaragücü, 31. hafta maçında deplasmanda Göztepe'yle karşılaşıyor. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetiyor. Göztepe, geride kalan haftalarda topladığı 38 puanla 8. sırada yer alırken, Ankaragücü 25 puanla son sırada bulunyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 3-1 Göztepe'nin üstünlüğüyle sona ermişti.



İLK 11'LER
Göztepe: Beto, Murat, Titi, Atınç, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Tripic, Napoleoni, Wilczek

Ankaragücü: Ricardo, Pinto, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Faty, Lukasik, Sedat, İlhan, Rodriuges, Orgill

GÖZTEPE - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Göztepe - Ankaragücü maçı Bein Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
7 Temmuz Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim? Survivor kim elendi, SMS sıralaması nasıl?
SON DAKİKA - Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?
A101 9 Temmuz 2020 kataloğunda çeşit çeşit indirimli ürünler yayınlandı! A101 aktüel ürünler kataloğunun tam listesi burada!
Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden altın fiyatları hakkında dikkat çekici açıklamalar
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM bu hafta! Akıllı bileklik, Drone ve birçok ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda!
Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı
Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe - Ankaragücü | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA