Göztepe sahasında Ankaragücü'ne geçit vermedi!

Süper Lig'in 31. haftasında İzmir ekibi Göztepe, sahasında Başkent temsilcisi Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadele, 2-2 eşitlikle sonuçlandı ve her iki takım da sahadan 1 puanla ayrıldı.



Ev sahibi Göztepe'nin golleri, Kamil Wilczek (p) ve Soner Aydoğdu'dan gelirken, Ankaragücü'nün gollerini ise Orgill ve Gerson Rodrigues (p) kaydetti.



Bu sonucun ardından Göztepe puanını 39, MKE Ankaragücü ise 26 yaptı. Ligin bitmesine 3 hafta kala son sırada bulunan Ankaragücü'nün kümede kalma umutları azalıyor.



Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe, sahasında Gençlerbirliği'ni, Ankaragücü ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

