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Newcastle'a gol yağdırdı! Manchester City 5-0

İngiltere 'in 34. haftasında sahasında 'ı konuk etti. 'un ardından ligde ikinci sırada yer alan City, rakibini farklı geçti. 5-0 biten mücadelede goller Jesus, Mahrez, Fernandez (), Silva ve Sterling'den geldi. Bu sonucun ardından Manchester City puanını 69 yaparken, Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 8.7.2020 22:01 ABONE OL
Manchester City Newcastle'a gol yağdırdı! Manchester City 5-0 Newcastle United

Premier Lig'de Manchester City evinde Newcastle United ile karşı karşıya geldi. Guardiola'nın öğrencileri müsabakadan farklı galip ayrılmayı bildi.

Şampiyonluğu Liverpool'a kaptıran Maviler, ligin kalan diliminde ikinci sıradaki yerini korumak için mücadele ediyor. Bu doğrultuda maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkan Manchester City, 5-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Manchester City'nin gollerini Jesus, Mahrez, Fernandez (KK), Silva ve Sterling attı.

Ev sahibi takım bu galibiyetle puanını 69 yaptı. Newcastle United ise 43 puanda kaldı.

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Manchester City Newcastle'a gol yağdırdı! Manchester City 5-0 Newcastle United
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