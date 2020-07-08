Ozan: F.Bahçe için her şeyi yaparım

G.Birliği maçına orta sahada başlayıp, Jailson'un yerine stopere geçen Ozan Tufan, "Stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle deği
l o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu içindi. Fenerbahçe için her şeyi yaparım.
İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem. Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor
. Son haftalarda bir form düşüklüğü var. Umarım bunu önümüzdeki haftalarda gideririz" dedi.
Bu sezon Ozan ilk kez stoper olarak görev alırken, F.Bahçe son 8 maçında üst üste aynı stoper ikilisi ile mücadele edemedi. İşte o 8 ismin oluşturduğu defans ikilileri:
Zanka-Jailson Serdar Aziz-Jailson Serdar Aziz-Zanka Falette-Serdar Aziz Serdar Aziz-Sadık Gustavo-Serdar Aziz Adil Rami-Zanka Luiz Gustavo-Jailson Falette-Gustavo Falette-Jailson Falette-Ozan Tufan