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Ozan: F.Bahçe için her şeyi yaparım

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Ozan: F.Bahçe için her şeyi yaparım
G.Birliği maçına orta sahada başlayıp, Jailson'un yerine stopere geçen Ozan Tufan, "Stoper oynamam kendi isteğimle ya da başka bir şeyle değil o mevkide Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu içindi. Fenerbahçe için her şeyi yaparım. İyi oynarım, kötü oynarım ama ikiletmem. Herkes konsantre ama sahaya çıkınca bir problem çıkıyor. Son haftalarda bir form düşüklüğü var. Umarım bunu önümüzdeki haftalarda gideririz" dedi.

Bu sezon Ozan ilk kez stoper olarak görev alırken, F.Bahçe son 8 maçında üst üste aynı stoper ikilisi ile mücadele edemedi. İşte o 8 ismin oluşturduğu defans ikilileri:
Zanka-Jailson Serdar Aziz-Jailson Serdar Aziz-Zanka Falette-Serdar Aziz Serdar Aziz-Sadık Gustavo-Serdar Aziz Adil Rami-Zanka Luiz Gustavo-Jailson Falette-Gustavo Falette-Jailson Falette-Ozan Tufan

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Ozan: F.Bahçe için her şeyi yaparım
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