Riva’da tarih zirvesi

Futbol Federasyonu bugün yapacağı toplantıda yeni sezonun tarihini açıklayacak.Bunun üzerine Kulüpler Birliği 6 maddelik bir yazıyı Riva'ya gönderdi.ve gerekçelerini açıkladı.A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıkları için özellikle 14 Ağustos'u istiyordu. Fakat Güneş, bundan sonraki tarihler için de ılımlı olduğunu TFF yönetimine bildirdi. Bu arada Uluslar Ligi'ndeÖte yandan geçen hafta yapılan toplantıda TFF, 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmamasına karar vermişti. Dün Kulüpler Birliği ile görüşen TFF,Açıkçası işin içinden çıkmak kolay değil... Neden mi? Bir yanda pandemi sonrası başlayan lig ve bittikten sonra en az 15 gün dinlenmek isteyen takımlar, diğer yanda EURO 2020 hazırlık planları ve milli maçlar...Fedakârlık zamanı! Biraz kulüpler, biraz TFF... Orta yol bulunur ve benim tahminim: 28 Ağustos...Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi 3 net hafta istiyor hazırlık için. Yani bu, liglerin mayıs ortası gibi bitmesi demek. Haftanın 7 gününün de dolu olacağı bir yeni sezon bizleri bekliyor.