Riva’da tarih zirvesi

Futbol Federasyonu bugün yapacağı toplantıda yeni sezonun tarihini açıklayacak. Geçen haftaki zirvede TFF ve Kulüpler Birliği, ortak noktada buluşamamıştı.
Bunun üzerine Kulüpler Birliği 6 maddelik bir yazıyı Riva'ya gönderdi. 17 kulüp, sezonun 11 Eylül'de başlamasını istedi
ve gerekçelerini açıkladı. Trabzonspor ise 21 ya da 28 Ağustos tarihinin altına imza attı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 hazırlıkları için özellikle 14 Ağustos'u istiyordu. Fakat Güneş, bundan sonraki tarihler için de ılımlı olduğunu TFF yönetimine bildirdi. Bu arada Uluslar Ligi'nde Türkiye 3 Eylül'de Macaristan, 6 Eylül'de de Sırbistan ile mücadele edecek.
Öte yandan geçen hafta yapılan toplantıda TFF, 2. ve 3. Lig ile Bölgesel Amatör Lig'in oynatılmamasına karar vermişti. Dün Kulüpler Birliği ile görüşen TFF, bugün tescil formatını da açıklayacak. Riva'daki toplantı 12.00'de başlayacak.
BİR GÖRÜŞ - MURAT ÖZBOSTAN
Bu dönemde herkes fedakârlık yapmalı
Açıkçası işin içinden çıkmak kolay değil... Neden mi? Bir yanda pandemi sonrası başlayan lig ve bittikten sonra en az 15 gün dinlenmek isteyen takımlar, diğer yanda EURO 2020 hazırlık planları ve milli maçlar... 11 Eylül tarihini TFF kabul ederse, ligde hafta içi maçları daha çok olacak. 21 ve 28 Ağustos tarihleri de dinlenme süresini ortadan kaldırıyor.
Fedakârlık zamanı! Biraz kulüpler, biraz TFF... Orta yol bulunur ve benim tahminim: 28 Ağustos... Futbol her açıdan sıkıntılı bir dönemde. 28 Ağustos, sorunu büyük bir krize çevirmeden herkesin mutlu olacağı tarih olacaktır.
Şenol Güneş, EURO 2020 öncesi 3 net hafta istiyor hazırlık için. Yani bu, liglerin mayıs ortası gibi bitmesi demek. Haftanın 7 gününün de dolu olacağı bir yeni sezon bizleri bekliyor. Özeti bu!