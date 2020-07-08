Şampiyonluk aşkına

SÜPER Lig'de geçen hafta G.Saray'ı mağlup ederek önemli bir başarıya imza atan Trabzonspor, sahasında konuk edeceği Antalyaspor'u da devirip zirve yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
Bordomavili takımda Ahmet Canbaz ve Yusuf Sarı sakatlıkları nedeniyle, Da Costa ise kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in G.Saray maçındaki 11'i koruyacağı, sadece cezalı Da Costa'nın yerine Campi'yi oynatmayı düşündüğü öğrenildi.
ANTALYA'DA EKSIK ÇOK
ANTALYASPOR Teknik Direktörü Tamer Tuna, Trabzonspor karşılaşmasında eksikler nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyor. Kırmızı-beyazlı ekipte ülke dışında olan Charles, cezalı durumda bulunan Jahovic ve Hakan Özmert ile sakatlıkları olan Podolski, Fredy, Bahadır kesin olarak yok. Son kontrollerin ardından Ersan Gülüm ve Sinan Gümüş'ün de oynayamayacağı belirlendi. Son gün Celustka da sakatlar kervanına katıldı.
BOL KAHKAHALI İDMAN
TRABZONSPOR, bugün oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. İdmanda futbolcuların bir hayli neşeli olduğu ve kahkahalarla motive olduğu görüldü. Özellikle Ekuban ve Nwakaeme'nin, takım arkadaşlarını sık sık güldürmesi dikkat çekti.