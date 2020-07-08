Silviu Lung’a fahri hemşehrilik!

HES Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atarken sarı-kırmızılıların file bekçisi Silviu Lung da kurtarışları ile maçın kahramanı oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maçın ardından sosyal medya hesabından Rumen kaleciye teşekkür ederken "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun.ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki kaleci de Başkan Büyükkılıç'ayanıtını verdi.