Silviu Lung’a fahri hemşehrilik!

HES Kablo Kayserispor, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek ligde kalma yolunda çok önemli bir adım atarken sarı-kırmızılıların file bekçisi Silviu Lung da kurtarışları ile maçın kahramanı oldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, maçın ardından sosyal medya hesabından Rumen kaleciye teşekkür ederken "Sevgili Silviu. 3 yıldır Kayseri'de yaşıyorsun. Türkçe'yi de güzel konuşmaya başladın. Pastırma ve mantıyı da çok seviyorsun. İlk 45 dakikadaki performansınla da yeniden gönlümüzü fethettin. Gel Fahri Kayserili hemşehrimiz ol"
ifadelerini kullandı. 31 yaşındaki kaleci de Başkan Büyükkılıç'a "Teşekkürler hocam"
yanıtını verdi.