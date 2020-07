Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: 3 Arkadaşımızın gideceği takım belli

Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 1-0'lık Malatyaspor mağlubiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, "Biz arkadaşlarımızla Kasımpaşa maçından sonra bu mücadeleyi çok konuştuk, çok zor geçeceğini konuştuk. Onların can derdinde olduğunu liginde artık bitmek üzeri olduğu bu maçın çok zor olacağını ve çok iyi şekilde konsantre olmamız gerektiğini, iyi oynamasak bile mutlaka maçı kazanmamız gerektiğini söyledik arkadaşlarımıza. Tabii ki, aslına baktığımızda gol yedik ama hakikaten çok iyi şeylerde yaptık. Yani top bizde, ortalar bizde, kornerler bizde her şeyi denedik ama maalesef tam net şekilde pozisyonumuz olamadı. Çünkü ikinci yarı kapandılar ama dediğimiz çıktı. Şöyle çıktı, böyle maçlarda çok sakin ve yürekli olmak gerekiyor. Hep oyunun içinde olmak gerekiyor, ne olursa olsun. Son dakika da olsa gol bulabilirsin. Pozisyonda geldi ama maalesef bugün orta sahamızda sıkıntı yaşadık. Golü de öyle yedik zaten. Bazı arkadaşlarımızın olmaması bizi bazı maçlarda hüsrana uğrattı. Bu gün istatistiklere baksanız her yerde üstünsünüz, adamlarım bir tane bile korneri yok ama mağlup oluyorsunuz. Top sizde, şut sizde her şey sizde ama maalesef mağlup olunuyor. Onun için geleni değerlendirmek gerekiyor veya hatta karşıdaki takımdan daha iyi mücadele etmek gerekiyor. Çünkü karşı takım her türlü motive olmuş oluyor. Hem primiyle, hem can derdiyle motive oluyor. Onun için karşındakinin sıkıntısını bilmen gerekiyor ve ona göre de oynamak gerekiyor. Bugün hakikaten oyuncu arkadaşlarımızın bazı şeyleri değerlendirmeleri gerekiyordu ama maalesef yapamadık. Belki bu maçı kazanabilseydik daha güzel yerde olacaktık ama yapacak bir şey yok. Elimizdeki kadro bu, elimizdeki kadroda sakat olan var. Şu an lig devam ediyor ama üç tane arkadaşımızın gideceği belli, takımı belli. Bunlarda bize zaman zaman sıkıntılar yaşatıyor tabii" dedi.

Sivasspor 0-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

"GALATASARAY 11 TANE YABANCI OYNATABİLİYOR"

Yabancı kuralının sorulması üzerine Çalımbay, "Federasyonumuz yavaş yavaş herhalde yabancı sınırını azaltmaya çalışıyor, haklılar yapabilirler. Ben zaten 14 yabancının ya tamamen serbest bırakılsın veya hatta 14 yabancı gibi olacağına 6 tane çok iyi adam alınması gerekiyor. Bana göre de doğru. Kulüplerin 14 yabancı alacağına 6-7 tane çok iyi yabancı alabilirler. Çoğu kulübe bakıyorsunuz yabancıların çoğu kulübede oturuyor, oynamıyor. Bazısına bakıyorsunuz özellikle Galatasaray 11 tane yabancı oynatabiliyor. Bana göre 14 yabancıyı yanlış kullanıyorlar, Anadolu takımları kesinlikle yanlış kullanıyorlar. Bana göre 14 yabancı alacağınıza 7-8 tane çok iyi yabancı alabilirsiniz" yanıtını verdi.

"YABANCILARIN KAMPLARA GELECEKLERİNE İNANMIYORUM"

Süper Lig'in başlama tarihi ile ilgili yöneltilen soruya ise Çalımbay, şu yanıtı verdi:

"Lig'in başlama tarihine bir şey diyemiyoruz, çünkü ligi bir an önce başlatmak istiyorlar. Şunu söyleyeyim, çok zor yani. Aylardan beri oyuncu arkadaşlarımız, bizlerde dahil evlerden çıkmadık. Tesislerden çıkmadık. Bu durum neredeyse 3 ayı geçti, artık bunaldılar ve sıkıldılar. Belki de bizim şu maçtaki rehavet bile ondan kaynaklanıyor. Bir kere hazırlık dönemini çok kötü yapacaksınız çünkü mevsimin en sıcak zamanına denk gelecek. Ağustos ayında, oda biraz sıkıntılı olabilir. Onun dışında bir sorun yok ama iyice tartıp bakmışlardır. Bence biraz daha uzun olsa daha iyi olabilirdi ama tabii ki her şey sıkıştırılmış. Bir anda gittiği için bir şey diyemiyoruz. Bütün takımlar ayak uydurmak zorunda ama dediğim gibi oyuncu arkadaşlar kesinlikle istediği şekilde dinlenemeyecekler. Ben yabancıların kamplara geleceklerine inanmıyorum çünkü adamın Afrika'ya gidişi ve gelişi 1 haftayı buluyor. Onun için sıkıntılı bir döneme tekrar gireceğiz."

"HAKAN ARSLAN'I ARIYORUZ"

"Önümüzdeki haftalarda kadroda değişikli yapılacak mı?" sorusuna da Çalımbay, "Hakan Arslan'ı arıyoruz, biz şuan orta sahasız oynuyoruz. Yani istediğimiz şekilde kuramıyoruz orta sahamızı. Biz daha Lig başladığından beri aynı 11'le sahaya çıkmadık. Mutlaka ya sakat yada cezalı arkadaşlarımız oluyor. Buda şansızlık yapacak bir şey yok. Şimdi kalan 3 tane maçımız var, bu 3 tane maçı alıp iyi bir yerde bitirmeye çalışacağız" cevabını verdi.