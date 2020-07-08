TFF'den tarihi altyapı kararı! 2022-23 sezonunda...

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırının dışında altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla şans bulması amacıyla da bir değişikliğe gitti.

Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.

2022-23'DE 11'DE 2 ALTYAPIDAN FUTBOLCU ZORUNLU HALE GELDİ

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncu, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncu ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olunacak.

TFF yeni yabancı kuralını açıkladı!

TFF'NİN ALTYAPI KURALI

2020-21

21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu mecbur (1998 ve sonrası)

2021-22

İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu mecbur (2000 ve sonrası)

2022-23

İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu mecbur (2002 ve sonrası)

Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!