Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TFF'den tarihi altyapı kararı! 2022-23 sezonunda...

'den tarihi altyapı kararı! 2022-23 sezonunda...

yabancı kuralının yanı sıra altyapı ile ilgili de flaş kararlara imza attı. Gelecek sezon 21 kişilik kadroda altyapıdan 1998 ve üzeri doğumlu futbolcu zorunlu hale geldi. 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de en az iki futbolcunun bulundurulması zorunlu oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 19:16 Son Güncelleme: 8.7.2020 19:17 ABONE OL
TFF'den tarihi altyapı kararı! 2022-23 sezonunda...

Türkiye Futbol Federasyonu, yabancı sınırının dışında altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla şans bulması amacıyla da bir değişikliğe gitti.

Buna göre, 3 yıl içinde kadrolarda altyapılardan yetişen daha fazla oyunculara yer verilmek zorunlu olacak.

2022-23'DE 11'DE 2 ALTYAPIDAN FUTBOLCU ZORUNLU HALE GELDİ

TFF'nin yaptığı açıklamaya göre, gelecek sezon maç kadrosunda altyapıdan yetişen 1 oyuncu, 2021-22 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişen bir oyuncu ve 2022-23 sezonunda ise ilk 11'de altyapıdan yetişen 2 oyuncuya yer vermek zorunda olunacak.

TFF yeni yabancı kuralını açıkladı!

TFF'NİN ALTYAPI KURALI

2020-21
21 kişilik listede altyapıdan 1 oyuncu mecbur (1998 ve sonrası)

2021-22
İlk 11'de altyapıdan 1 oyuncu mecbur (2000 ve sonrası)

2022-23
İlk 11'de altyapıdan 2 oyuncu mecbur (2002 ve sonrası)

Süper Lig'de yeni sezon 11 Eylül'de başlayacak!

EN ÇOK OKUNANLAR

Gamze Özçelik’ten dikkat çeken paylaşım! Çeşme ve Bodrum yerine tatil için bakın nereyi tercih etti!
7 Temmuz Survivor kim elendi, adaya veda eden isim kim? Survivor kim elendi, SMS sıralaması nasıl?
SON DAKİKA - Usta oyuncu Jale Aylanç hayatını kaybetti! Jale Aylanç kimdir, kaç yaşındaydı?
A101 9 Temmuz 2020 kataloğunda çeşit çeşit indirimli ürünler sizleri bekliyor! A101 aktüel ürünler kataloğu tam listesi burada
Son dakika: Kredi faiz oranlarında indirim! Ziraat, Akbank, Garanti ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?
Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Uzman isimden altın fiyatları hakkında dikkat çekici açıklamalar
LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2020 LGS sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır?
10 Temmuz 2020 BİM aktüel ürünlerde DEV İNDİRİM bu hafta! Akıllı bileklik, Drone ve birçok ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda!
Fenerbahçe'de kaptanlık krizi! Pazubandı kenara fırlattı
Altındaki yükseliş durdurulamıyor: Rekorunu tazeledi! Altın fiyatlarına uzmanlar ne diyor?
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
TFF'den tarihi altyapı kararı! 2022-23 sezonunda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA