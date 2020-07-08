Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

41 yaşındaki hoca, "Herkes sahada sonuna kadar savaşacak. Önce Antalyaspor sınavını geçmemiz gerek. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız. Milyonlar bizden bunu bekliyor. Her galibiyetten sonra şehirde yaşanan coşku bu özlemin büyüklüğünü gösteriyor. Yolun sonu şampiyonluk. Bunu başararak tarihe geçme fırsatımız var" dedi.