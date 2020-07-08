Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

'da hedef 4'te 4! İşte maçı 11'i

'in 30. haftasında 'ı 3-1'le geçen 'da yeni hedef ... ekibini de geçerek zirve iddiasını sürdürmek isteyen Fırtına'da , bu zorlu karşılaşmada sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte Trabzonspor - Antalyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 8.7.2020 08:51 Son Güncelleme: 8.7.2020 09:03 ABONE OL
Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

'de şampiyonluk iddiasını sürdüren , 31'inci hafta mücadelesinde bugün 'u ağırlayacak.

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, bugün de kazanarak zirve yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

ile talebelerinin tek düşüncesi kazanmak ve son haftaya kadar mücadeleye devam etmek.

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Tüm şehir ve milyonlarca bordo-mavili yürek de 'O sezon bu sezon' diyerek mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda, tam anlamıyla bir kenetlenme yaşanıyor.

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

GALİBİYET SÖZÜ

Çimşir, futbolcularıyla yaptığı toplantıda kalan 4 haftanın final niteliğinde olduğunu ve kesinlikle 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi.

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

41 yaşındaki hoca, "Herkes sahada sonuna kadar savaşacak. Önce sınavını geçmemiz gerek. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız. Milyonlar bizden bunu bekliyor. Her galibiyetten sonra şehirde yaşanan coşku bu özlemin büyüklüğünü gösteriyor. Yolun sonu şampiyonluk. Bunu başararak tarihe geçme fırsatımız var" dedi.

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Oyuncular da "Bu saatten sonra bırakmak bize yakışmaz. Gerekeni yapar ve sonunda mutlu sona ulaşacağız" diyerek hocalarına söz verdi.

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

İŞTE TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Blanco

Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA