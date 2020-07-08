Trabzonspor'da hedef 4'te 4! İşte Antalyaspor maçı 11'i

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Trabzonspor, 31'inci hafta mücadelesinde bugün Antalyaspor'u ağırlayacak.
Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetle şampiyonluk yolunda kritik haftayı kayıpsız geçiren bordo-mavililer, bugün de kazanarak zirve yolunda önemli bir engeli daha geride bırakmak istiyor.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile talebelerinin tek düşüncesi kazanmak ve son haftaya kadar mücadeleye devam etmek.
Tüm şehir ve milyonlarca bordo-mavili yürek de 'O sezon bu sezon' diyerek mutlu son için geri sayıma geçmiş durumda, tam anlamıyla bir kenetlenme yaşanıyor.
GALİBİYET SÖZÜ
Çimşir, futbolcularıyla yaptığı toplantıda kalan 4 haftanın final niteliğinde olduğunu ve kesinlikle 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi.
41 yaşındaki hoca, "Herkes sahada sonuna kadar savaşacak. Önce Antalyaspor sınavını geçmemiz gerek. Sahada terimizin son damlasına kadar savaşmalıyız. Milyonlar bizden bunu bekliyor. Her galibiyetten sonra şehirde yaşanan coşku bu özlemin büyüklüğünü gösteriyor. Yolun sonu şampiyonluk. Bunu başararak tarihe geçme fırsatımız var" dedi.
Oyuncular da "Bu saatten sonra bırakmak bize yakışmaz. Gerekeni yapar ve sonunda mutlu sona ulaşacağız" diyerek hocalarına söz verdi.
İŞTE TRABZONSPOR - ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ndiaye, Ekuban, Sörloth
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Eren, Veysel, Kudryashov, Ufuk, Chico, Amilton, Mukairu, Doğukan, Blanco