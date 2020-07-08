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Ya kahramanım ya hain

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
Ya kahramanım ya hain
Attığı golle hem Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran hem de Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı: "Sevinmeli miyim üzülmeli miyim bilmiyorum. Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var. Ya kahraman, ya hain ilan ediliyoruz. 3 maç 3 galibiyet çok başka bir şeye götürecek bizi. İnşallah sağ salim bu sezonu bitirip bir an önce içimizdeki sıkıntılar dahil problemleri çözüp, önümüzdeki sezon Fenerbahçe taraftarlarını mutlu edecek başarı, sistem oluştururuz. Futbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."

2020'DEKİ İLK GOLÜYLE SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ
10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı. Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.

ZORAKİ KAPTAN!
Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, ayrılık için gün sayarken kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde gösteriyor.
Yeni Malatyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan, devre arasında kaptanlık pazubandını soyunma odasında unutan milli sol bek, dün Ankara'da da kaptanlık krizi çıkardı.
Hasan Ali, maça pazubandı olmadan çıktı. Bunu fark eden teknik heyet, takması için getirip verdi ancak tecrübeli oyuncu takmak yerine kenara atmayı tercih etti.

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Ya kahramanım ya hain
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