Ya kahramanım ya hain

Attığı golle hem Fenerbahçe'yi yenilgiden kurtaran hem de Süper Lig tarihine geçen Emre Belözoğlu, karşılaşma sonunda önemli açıklamalar yaptı:Karışık duygular var. Benim üzerimden fazlasıyla konuşulması rahatsız ediliyor. Kaderimizde var.İnşallahFutbolu bu ülkedeki birçok futbolcudan daha çok seviyorum."10 aylık suskunluğunu bozan Emre, 2020 yılında ilk kez gol sevinci yaşadı. 40 yaşındaki yıldız tek golünü 19 Ağustos'taki G.Antep maçında atmıştı. Tecrübeli oyuncu bu golle Süper Lig tarihinde dört farklı on yılda (1990-2000-2010-2020) gol atan ilk oyuncu oldu.Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, ayrılık için gün sayarken kaptanlık görevini de zoraki yaptığını her seferinde gösteriyor.Yeni Malatyaspor maçında sahaya kaptan olarak çıkan, devre arasında kaptanlık pazubandını soyunma odasında unutan milli sol bek, dün Ankara'da da kaptanlık krizi çıkardı.Hasan Ali, maça pazubandı olmadan çıktı. Bunu fark eden teknik heyet, takması için getirip verdi ancak tecrübeli oyuncu takmak yerine kenara atmayı tercih etti.