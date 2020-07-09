1.5 milyon €’luk şok

3 milyar TL'yi aşan borç yükü altında olan ve ekonomik açıdan nefes alabilmek için kampanya düzenleyen Beşiktaş, yeni bir şok yaşıyor.Bu gelişmenin ardından siyah-beyazlılarda olağanüstü hal ilan edildi. Avrupa kupalarına katılma ya da transfer konusunda sorun yaşamak istemeyen Başkan Çebi ve ekibi, bir yandan kaynak arayışına girerken diğer yandan da menajerle anlaşma zemini aramak için harekete geçti.