Aslan’a Avrupa yolu parçalı bulutlu

GÜLMEYİ UNUTTU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanya'ya
yenildi.
ADEM: SADECE SONUÇ FARKI VAR!
Cezası biten ve dün
Alanya'da formayı giyen
Adem Büyük, kaybettikleri
için üzgün olduklarını söyledi:
"Kötü oynamıyoruz, kötü mücadele
de etmiyoruz. Pozisyonlarımız da
var. Pandemi öncesindekiyle pandemi
sonrasındaki Galatasaray
arasında sadece sonuç olarak
fark var. Taraftardan özür
diliyoruz."