Aslan’a Avrupa yolu parçalı bulutlu

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlardayenildi.Cezası biten ve dünAlanya'da formayı giyenAdem Büyük, kaybettikleriiçin üzgün olduklarını söyledi:"Kötü oynamıyoruz, kötü mücadelede etmiyoruz. Pozisyonlarımız davar. Pandemi öncesindekiyle pandemisonrasındaki Galatasarayarasında sadece sonuç olarakfark var. Taraftardan özürdiliyoruz."