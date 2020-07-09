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Aslan’a Avrupa yolu parçalı bulutlu

, Türkiye Kupası’nda elendiği Erol Bulut’un takımı ’a ligde de teslim olup Avrupa şansını zora soktu. İlk yarıda Cisse'nin dublesine Adem ile cevap veren sarı-kırmızılı takım, ikinci 45 dakikada maçı çevirmek için çok çabaladı ancak son anlarda Bakasetas ve Mustafa bitirici darbeyi vurdu... Rakiplerinin puan kaybettiği 31. haftayı boş geçen Cimbom, kazanamama serisini 7'ye çıkardı

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Aslan’a Avrupa yolu parçalı bulutlu
GÜLMEYİ UNUTTU
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyete ulaşamadı. Süper Lig'de en son 1 Mart'ta Gençlerbirliği'ni mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı maçlarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizerspor, Trabzonspor ve Alanya'ya yenildi.

ADEM: SADECE SONUÇ FARKI VAR!
Cezası biten ve dün Alanya'da formayı giyen Adem Büyük, kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi: "Kötü oynamıyoruz, kötü mücadele de etmiyoruz. Pozisyonlarımız da var. Pandemi öncesindekiyle pandemi sonrasındaki Galatasaray arasında sadece sonuç olarak fark var. Taraftardan özür diliyoruz."

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Aslan’a Avrupa yolu parçalı bulutlu
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