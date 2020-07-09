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Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde 'a yenildi

'in 'ndeki rakibi Kopenhag karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Midtjylland'ın 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 23:19 ABONE OL
Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland'a yenildi

Danimarka Birinci Futbol Ligi'nde Kopenhag, deplasmanda Midtjylland'a 3-1 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Kopenhag, Şampiyonluk Grubu mücadelesinde lider Midtjylland'ın konuğu oldu.

Kopenhag, 22. dakikada Muhammed Daramy'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 üstün girdi. Midtjylland, 63. dakikada Sory Kaba'nn penaltıdan attığı golle skoru eşitlerken, 79. dakikada Anders Dreyer ve 81. dakikada Awer Mabil'in ağları sarsmasıyla Kopenhag'ı 3-1 yendi.

Medipol Başakşehir, ilk maçı 1-0 kazandığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında 5-6 Ağustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

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Başakşehir'in rakibi Kopenhag, ligde Midtjylland'a yenildi
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