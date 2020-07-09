Çaykur Rizespor - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'in 31'inci haftasında Çaykur Rizespor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetiyor.
İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Talbi, Ivanildo, Melnjak, Abdullah, Vetrih, Samudio, Sasse, Boldrin, Skoda.
Kayserispor: Lung, Sapunaru, Angelo, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Mesanovic, Mensah, Campanharo, Kravets
ÇAYKUR RİZESPOR-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor-Kayserispor maçı saat 18:30'dan itibaren beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.
İLK MAÇI KAYSERİSPOR KAZANMIŞTI
Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Kayserispor 1-0'lık skorla kazanmıştı. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getirmişti.
DÜŞME HATTINI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanan karşılaşma düşme hattını da yakından ilgilendiriyor. Çaykur Rizespor 29 puanla 17. sırada, Kayserispor ise 31 puanda 15'inci sırada yer alıyor.