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Maçların seyircisiz oynanması devleri büyük zarara uğrattı. En çok gelir elde eden 10 kulüp, 231 milyon Euro kaybederken, Barça’nın zararı 36.2 milyon Euro

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
En çok kaybeden Barcelona
KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi. Dünyadaki tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden dönüş ise seyircisiz oldu. Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, pandemi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon Euro gelir kaybı yaşayacak. 2018-2019 sezonunda 174.9 milyon Euro'luk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, 36.2 milyon Euro'yla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçen sezon 155 milyon Euro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı 34.4 milyon Euro. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon Euro'yla İngiliz ekibi Manchester United yaşayacak.

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En çok kaybeden Barcelona
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