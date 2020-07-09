En çok kaybeden Barcelona

KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübün gelir kaybını inceledi.Yapılan araştırmaya göre; dünyanın en çok maç geliri elde eden 10 kulübü, pandemi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda toplam 231 milyon Euro gelir kaybı yaşayacak.Geçen sezon 155 milyon Euro maç günü geliri elde eden. Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını iseyaşayacak.