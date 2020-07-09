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'de öncelik savunma! Listede 4 isim var

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren , savunma bölgesine öncelik veriyor. Son yıllarda bir türlü stoperde istediği ikiliyi bulamayan sarı-lacivertlilerde, ilk hedefi bu eksiği kapatmak. Kanarya'nın transfer listesinde ise 4 isim var.

Giriş Tarihi: 9.7.2020 09:16 Son Güncelleme: 9.7.2020 09:30 ABONE OL
Fenerbahçe'de öncelik savunma! Listede 4 isim var

Emre Belözoğlu, bu sezon savunmada 15 farklı dizilişle sahaya çıkan Fenerbahçe'de bu mevki için istikrar sağlamayı hedefliyor. Dün Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus'un menajeri ile bir kez daha görüşüldüğü ve savunmada ilk hedefin Brezilyalı futbolcu olduğu ifade edildi.

LİSTEDE TOPLAM 4 İSİM VAR...
Sarı-lacivertli kurmayların Kaan Ayhan, Alpaslan Öztürk ve 33 yaşındaki dünyaca ünlü Belçikalı stoper Vertonghen ile de temaslarını devam ettirdiği gelen haberler arasında.

SON 12 MAÇTA KALE KAPANMADI
2-0 kazanılan Başakşehir maçından sonraki 12 maçta da gol yiyen F.Bahçe'de, savunma bu sezonki en sıkıntılı mevki olarak dikkat çekti. 2 stoper dışında sağ bek ve sol bek transferi de yapılacak.

JUAN JESUS ROMA'DAN AYRILIYOR
Juan Jesus'un Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi var. Ancak Brezilyalı stoperin kulüpten ayrılacağı açıklandı. (Takvim)

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Fenerbahçe'de öncelik savunma! Listede 4 isim var
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