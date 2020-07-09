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'in 31'inci haftasında Gaizntep FK ile karşı karşıya geliyor. 'nda oynanan zorlu karşılaşmada düdük çalıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 9.7.2020 20:59 Son Güncelleme: 9.7.2020 21:00 ABONE OL
Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic

KONYASPOR MUTLAK 3 PUANI İSTİYOR

Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda 9'uncu sırada bulunuyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti.

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Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI
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