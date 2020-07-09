Gaziantep FK - Konyaspor | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Gaziantap Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı hakem Hüseyin Göçek yönetiyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Günay, Kana Bıyık, Djilobodji, Tosça, Güray, Oğuz, Andre, Maxim, Kayode, Kenan Özer, Morais
Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Volkan, Uğur, Milosevic, Anicic, Alper, Miya, Ömer Ali, Bajic, Jevtovic
KONYASPOR MUTLAK 3 PUANI İSTİYOR
Ligde orta sıralarda bulunan Gaziantep 38 puanda 9'uncu sırada bulunuyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada yer alıyor. İki ekip arasında sezonun ilk yarısında oynanan mücadele golsüz sona ermişti.